Balıkesir'de aile dehşeti! 17 yaşındaki koca 16 yaşındaki karısını öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 17 yaşındaki dini nikahlı kocasının bıçakladığı 16 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Balıkesir'in Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesi'nde bulunan bir evde gerçekleşti. S.Y. (17) ile dini nikahlı eşi M.A. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden gergin anlar yaşandı.

İkili arasında çıkan kavganın ardından S.Y., M.A.'yı bıçakla yaralayıp olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralı halde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan M.A., ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ameliyata alınan M.A., kurtarılamadı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli S.Y. nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı. S.Y. hakkında herhangi bir uzaklaştırma kararı bulunmadığı öğrenildi.

Katil zanlısı S.Y. emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.