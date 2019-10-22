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22.10.2019

Balıkesir'de acı olay! Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar etti |Video

Acı olay Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşandı. Karınca Deresi üzerinde bulunan Sanayi Köprüsü'nden atlayan yaşlı adam yaşamını yitirdi. Ayakkabı tamirciliği yapan adamın yalnız yaşadığı ve bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sıralarında köprüye gelen Halil İbrahim Gezer (76) demir parmaklıkların üzerine çıkarak kendini aşağıya bıraktı.
Ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Gezer, dere yatağındaki beton zemine düşerken olay yerinde yaşamını yitirdi.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORDU

Demir parmaklıkların üzerinden sırt üstü olarak kendini boşluğa bırakan yaşlı adamın son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar ettiği sanılıyor. Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin tarafından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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