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Balıkesir’de 14 yaşındaki kıza enişteden iğrenç istismar aileyi karıştırdı! ‘Kızım gibi seviyorum’

DHA
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Giriş: 30.03.2022 12:21
Balıkesir'de yaşanan iğrenç olayda 14 yaşındaki kız çocuğunun halasının kocası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı gün yüzüne çıktı. Yeğenine tecavüz ettiği belirtilen enişte O.A. tutuklanırken, küçük kızın hafta sonları halasında kaldığı öğrenildi. Boşanmaya karar veren hala olay karşısında hayrete düşerken, ''Bana 'kızım gibi seviyorum' diyordu. Ben de öyle sandım. Ben kurda kuzu teslim etmişim. İçimizde karayılan varmış'' dedi.
14 yaşındaki kız öğrenciye enişteden cinsel istismar
14 yaşındaki kız öğrenciye enişteden cinsel istismar
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