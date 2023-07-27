Balıkesir ve Manisa’da orman yangını! Ekipler alarma geçti

Son dakika haberleri… Balıkesir'in İvrindi ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. İşte tüm detaylar…

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