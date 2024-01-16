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Balıkesir ve Aydın’da su baskınları! A Haber ekipleri bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 13:02
Balıkesir Ayvalık'ta yağış sonrası taşkınlar oldu. Evleri ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan sağanak sonrası Aydın’ın Söke ilçesinde de taşkınlar oldu. Detayları bölgelerde bulunan A Haber muhabirleri Vedat Sezer ile Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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