27 Eylül 2025, Cumartesi

Balıkesir polisinden şok asayiş ve trafik operasyonu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:17
Edremit polisi 204 polisin katıldığı uygulama ile ilçeyi denetledi. 10 ayrı noktada yapılan şok asayiş ve trafik uygulaması neticesinde 912 şahıs sorgulandı, aralarında kesilmiş hapis cezası bulunan 9 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 170 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 10 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca 167 araç ve araç sürücüsü kontrol edilirken, 26 araca toplamda 263,346 TL cezai işlem uygulandı.
