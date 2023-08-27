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Balıkesir Marmara Adası’nda tekne alabora oldu: 1 ölü

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Giriş: 27.08.2023 16:06
Balıkesir'in Marmara Adası'nda 4 kişi tekne ile gezintiye çıktığı sırada fırtınaya yakalandı. Teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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Tekne alabora oldu: 1 ölü
Tekne alabora oldu: 1 ölü
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