11 Haziran 2022, Cumartesi
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Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu