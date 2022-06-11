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Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 11.06.2022 14:05
Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu
Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza!
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