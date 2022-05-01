01 Mayıs 2022, Pazar
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Balıkesir Hisaralan Mahallesi'nde yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Hisaralan Mahallesi'nde yüzyıllardır bayramlarda ve düğünlerde davul çalınmıyor. Mahallede davulcuların davul çalmamasının korkutucu bir sebebinin olduğu ifade edilidi.