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Balıkesir Hisaralan Mahallesi'nde yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

İHA
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Giriş: 01.05.2022 14:01
Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Hisaralan Mahallesi'nde yüzyıllardır bayramlarda ve düğünlerde davul çalınmıyor. Mahallede davulcuların davul çalmamasının korkutucu bir sebebinin olduğu ifade edilidi.
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