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Balıkesir Edremit'te vahşet! Murat Sürer oğlu Barış Sürer'i satırla katletti

DHA
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Giriş: 10.04.2022 16:19
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tüyleri diken diken eden vahşet gerçekleşti. 58 yaşındaki Murat Sürer, otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla katletti. Adliyeye sevk edilen cani babanın ifadesi ortaya çıktı.
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