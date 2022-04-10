10 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Balıkesir Edremit'te vahşet! Murat Sürer oğlu Barış Sürer'i satırla katletti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tüyleri diken diken eden vahşet gerçekleşti. 58 yaşındaki Murat Sürer, otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla katletti. Adliyeye sevk edilen cani babanın ifadesi ortaya çıktı.