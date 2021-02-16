16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Balıkesir - Bursa karayolunda kar esareti! Kuyruk 25 kilometreyi aştı

Balıkesir - Bursa karayolunda kar esareti! Kuyruk 25 kilometreyi aştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2021 12:39
Güncelleme:16.02.2021 12:40
Son dakika haberine göre Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk ilçesi yakınlarında yoğun kar yağışı ve kayan araçlar yüzünden trafiğe kapanırken, araç kuyruğunun 25 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi. Tipi şeklinde yağan kar yağışı araçların ilerlemesine engel olurken, polis ve jandarma ekipleri belli noktalarda geçişlere izin vermiyor.

Balıkesir'de son 25 yılın en yoğun kar yağışı etkili oluyor. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, Balıkesir-Bursa yolunu araç trafiğinin kapanmasına sebep oldu.

Tipi şeklinde yağan kar sebebiyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında kapandı.


Kayan ve yoldan çıkan araçlar sebebiyle trafik durdu. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki trafik yoğunluğu 25 kilometreye kadar ulaştı.

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma yapıyor.

Marmara'da kar ulaşımı aksattı!
Marmara'da kar ulaşımı aksattı!
Hollanda'da gündem olmuştu! O doktor konuştu: Çok mutluyuz
Hollanda'da gündem olmuştu! O doktor konuştu: Çok mutluyuz
Vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı!
Vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı!
Hakan Ural'dan 'Gara' tepkisi: Terör örgütü PKK diyemeyen namerttir
Hakan Ural'dan 'Gara' tepkisi: Terör örgütü PKK diyemeyen namerttir
Kar esareti! Kuyruk 25 kilometreyi aştı
Kar esareti! Kuyruk 25 kilometreyi aştı
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Kardan kayan yolcu minibüsü kaza yaptı!
Kardan kayan yolcu minibüsü kaza yaptı!
Hayatının şokunu aldığı arabayla yaşadı
Hayatının şokunu aldığı arabayla yaşadı
Korku dolu anlar! Alev alev yandı
Korku dolu anlar! Alev alev yandı
Dorsesi takılınca şaha kalktı
Dorsesi takılınca şaha kalktı
Yaşadıklarını A Haber'de anlattı
Yaşadıklarını A Haber'de anlattı
Teröre sessizliğe isyan etti
Teröre sessizliğe isyan etti
Daha Fazla Video Göster