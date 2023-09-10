Balıkçıların oltasında takılan dev şaşkına çevirdi! Zorlu mücadele kamerada

Mersin'de küçük tekneleriyle gezi amaçlı denize açılan ve oltayla balık tutan 3 arkadaş, oltaya takılan dev orkinos balığını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, balığı tekneye çıkarmak için zorlu bir mücadele verdi.

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