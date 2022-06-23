Balıkçıların bulduğu canlı şaşkına çevirdi! Uzaylıya benzetti

Balıkçılar tarafından bulunan şeffaf deniz canlısı görenleri hayrete düşürdü. O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İşte uzaylıya benzetilen o ilginç deniz canlısı…

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