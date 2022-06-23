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Balıkçıların bulduğu canlı şaşkına çevirdi! Uzaylıya benzetti

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Giriş: 23.06.2022 14:33
Balıkçılar tarafından bulunan şeffaf deniz canlısı görenleri hayrete düşürdü. O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İşte uzaylıya benzetilen o ilginç deniz canlısı…
Balıkçıların bulduğu canlı şaşkına çevirdi BALIKÇILARIN BULDUĞU CANLI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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