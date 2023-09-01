Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı! Yurdun dört bir yanında ilk balıklar tutuldu! İşte o kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesiyle 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağı sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanında 'vira bismillah' diyen balıkçılar havai fişek eşliğinde denize açıldı ve ilk balıklarını tutmalarını başladı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler…

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