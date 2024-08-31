Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı!

Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi. Teknelerde bakım yapan ve ağlarını onaran balıkçılar 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte "Vira Bismillah" dedi. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz limanında düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisinin ile horon gösterisi yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, "İlimizde bin 19 balıkçı gemisi. 23 balıkçı yardımcı gemisi. Deniz kafesi işletmelerinde faaliyetlerle ruhsatlandırılan 31 gemi ile birlikte faaliyetleri sürdürmektedir. Gerçek kişi ruhsat sahibi de 6 bin 112 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır" dedi.

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