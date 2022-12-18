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Balıkçılar limana kasalar dolusu hamsiyle döndü! Vatandaşlara ücretsiz dağıttılar

DHA
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Giriş: 18.12.2022 17:12
Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar, yaklaşık 100 ton hamsiyle limana ulaştı. Balık bolluğu haberini alan ilçe sakinleri ise limana akın etti. Balıkçılar vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.
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