18 Aralık 2022, Pazar
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Balıkçılar limana kasalar dolusu hamsiyle döndü! Vatandaşlara ücretsiz dağıttılar
Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar, yaklaşık 100 ton hamsiyle limana ulaştı. Balık bolluğu haberini alan ilçe sakinleri ise limana akın etti. Balıkçılar vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.