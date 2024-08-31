Balıkçılar hazır! Av yasağı bu gece sonra eriyor

Av yasağı sona eriyor. Balıkçılar bu gece itibariyle yeni sezon için ağlarını denizle buluşturacak. A Haber muhabiri Selman Kutlu teknelerdeki son hazırlıkları anlattı.

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