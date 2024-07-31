31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Balıkçılar bu sezon palamuttan umutlu
Hatay'da yolcu ve minibüs şoför arasında ‘lan' kelimesi yüzünden yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansırken olayda şoförün kulağını ısırarak koparan H.T. adli makamlarca tutuklandı. Görüntülerde, minibüs şoförüne saldıran yolcunun, şoförün cebinden düşen parayı alıp cebine koyduğu anlarsa hayrete düşürdü.