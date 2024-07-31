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Balıkçılar bu sezon palamuttan umutlu

Balıkçılar bu sezon palamuttan umutlu

İHA
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Giriş: 31.07.2024 09:48
Hatay'da yolcu ve minibüs şoför arasında ‘lan' kelimesi yüzünden yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansırken olayda şoförün kulağını ısırarak koparan H.T. adli makamlarca tutuklandı. Görüntülerde, minibüs şoförüne saldıran yolcunun, şoförün cebinden düşen parayı alıp cebine koyduğu anlarsa hayrete düşürdü.
Minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı
Minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı
Küçücük camdan girip, 5 şoförün parasını çaldı
Küçücük camdan girip, 5 şoförün parasını çaldı
Balıkçılar bu sezon palamuttan umutlu
Balıkçılar bu sezon palamuttan umutlu
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