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Balık tutmaya gittiği yerde aracıyla göle düşen şahıs hayatını kaybetti

Balık tutmaya gittiği yerde aracıyla göle düşen şahıs hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 10:08
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık avlamaya giden bir kişi aracıyla göle düşüp hayatını kaybetti.
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