17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Balık tutan adama köpek balığı saldırdı! Korkunç anlar kamerada
ABD'nin Hawaii bölgesinde balık tutan bir balıkçı köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı saldırısı saniye saniye balıkçının kafa kamerasına yansıdı.