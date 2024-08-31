31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Balık sezonunun açılışı öncesi anlamlı tören!
Bozhane Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, av yasağının kalkmasına sayılı saatler kala adak hayvan kesildi. Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak ve diğer balıkçıların katıldığı törende Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kurbanın ardından balıkçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve bol bir sezon için iyi dileklerde bulunuldu.