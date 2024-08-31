31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Balık sezonunun açılışı öncesi anlamlı tören!

Balık sezonunun açılışı öncesi anlamlı tören!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2024 20:26
Bozhane Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, av yasağının kalkmasına sayılı saatler kala adak hayvan kesildi. Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak ve diğer balıkçıların katıldığı törende Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kurbanın ardından balıkçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve bol bir sezon için iyi dileklerde bulunuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balık sezonunun açılışı öncesi anlamlı tören!
Balık sezonunun açılışı öncesi anlamlı tören!
Karabük’te sağanak yağış sonrası sel!
Karabük’te sağanak yağış sonrası sel!
Cama çıkıp kurtarılmayı beklediler!
Cama çıkıp kurtarılmayı beklediler!
Narin’in amcası gözaltına alındı!
Narin'in amcası gözaltına alındı!
Kelimelerin bittiği an: Annesiz kaldım
Kelimelerin bittiği an: Annesiz kaldım
Kutlamada helyum gazı patladı!
Kutlamada helyum gazı patladı!
Yeditepe İstanbul...
Yeditepe İstanbul...
Altın oranlı tahta kaşık üretimi
Altın oranlı tahta kaşık üretimi
Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında!
Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında!
Şehre Yakın Dadaşlar diyarı Erzurum’da
Şehre Yakın Dadaşlar diyarı Erzurum’da
Tarım arazilerinde hasat zamanı!
Tarım arazilerinde hasat zamanı!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Daha Fazla Video Göster