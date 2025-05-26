‘Balık avlayacağım’ deyip patronundan aldığı araçla evin avlusuna uçtu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde patronundan ‘Balık avlamaya gideceğim’ diyerek aldığı araçla bir evin avlusuna uçan ehliyetsiz sürücü yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp ambulansa binen gencin hastanede yapılan kontrolde 4,30 promil alkollü olduğu belirlendi. Gence ve patronuna toplam 46 bin 623 TL para cezası uygulandı.

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