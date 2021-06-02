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Balık avında boz yunusla karşılaştı

A Haber
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Giriş: 02.06.2021 14:07
Güncelleme:02.06.2021 17:13
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avına çıkan milli dalgıç Selim Konya, boz yunuslarla karşılaştı. Milli dalgıç Konya, karşısına çıkan boz yunusları su altı kamerasıyla da kayda aldı. İşte A Haber ihabar hattına gelen o görüntüler.

Kılıç balığı avında boz yunusları görüntülediler. A Haber ihbar hattına gelen görüntülerin adresi Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıkları.

Kaleköy açıklarında kılıç balığı avına çıkan milli dalgıç Selim Konya boz yunuslarla karşılaştı.

Milli dalgıç Konya, karşısına çıkan boz yunusları su altı kamerasıyla da kayda aldı. Boz yunuslar ılık ve tropik sularda ve genellikle kıyıdan uzak derin denizlerde yaşıyor.

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Balık avında karşılaştı
Balık avında karşılaştı
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