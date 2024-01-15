Balık ağına takılan kütük ölümüne sebep oldu!

Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan işçi, çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, denizden arkadaşları ile birlikte balık ağı çeken Engin Çebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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