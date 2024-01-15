16 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Balık ağına takılan kütük ölümüne sebep oldu!

Balık ağına takılan kütük ölümüne sebep oldu!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2024 23:55
Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan işçi, çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, denizden arkadaşları ile birlikte balık ağı çeken Engin Çebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balık ağına takılan kütük ölümüne sebep oldu!
Balık ağına takılan kütük ölümüne sebep oldu!
Doğu Anadolu beyaz örtüye teslim oldu!
Doğu Anadolu beyaz örtüye teslim oldu!
İmam Galip Usta taburcu oldu! En kısa sürece göreve başlayacağını açıkladı
İmam Galip Usta taburcu oldu! En kısa sürece göreve başlayacağını açıkladı
Çarptılar, kışkırttılar ve çaldılar
Çarptılar, kışkırttılar ve çaldılar
Sağanak yağış ve kar geliyor!
Sağanak yağış ve kar geliyor!
Nişan töreni kana bulandı!
Nişan töreni kana bulandı!
Deredeki sel riski nasıl önlenir?
Deredeki sel riski nasıl önlenir?
Filistin’i destekleyen sporculara ceza!
Filistin’i destekleyen sporculara ceza!
Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet
Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet
Ayasofya’da yeni dönem başladı
Ayasofya'da yeni dönem başladı
Doğu Karadeniz kar etkisinde
Doğu Karadeniz kar etkisinde
Emekliye ek zamda sona doğru
Emekliye ek zamda sona doğru
Daha Fazla Video Göster