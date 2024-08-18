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Balığı metrelerce kovaladılar: Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu

Balığı metrelerce kovaladılar: Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 13:27
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki kişi, su seviyesi az olan derede gördükleri balığı başka bir dereye salmak için metrelerce kovaladı. O anları cep telefonuyla kayda alan kişi ise adeta kahkahalara boğuldu.
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