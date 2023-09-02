Balçık dolu Haliç efektle mavi renge çevrildi! Reklamlarda mavi gerçekte ise siyah…

İstanbul'un kanayan yarası Haliç bu sefer de çekilen bir reklam filmi ile tartışma konusu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında yayınlanan bir reklam filminde balçıklarla siyaha bürünen Haliç'in masmavi gösterildiği görüldü...

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