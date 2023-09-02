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Balçık dolu Haliç efektle mavi renge çevrildi! Reklamlarda mavi gerçekte ise siyah…

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 09:22
İstanbul'un kanayan yarası Haliç bu sefer de çekilen bir reklam filmi ile tartışma konusu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında yayınlanan bir reklam filminde balçıklarla siyaha bürünen Haliç'in masmavi gösterildiği görüldü...
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Balçık dolu Haliç efektle mavi renge çevrildi!
Balçık dolu Haliç efektle mavi renge çevrildi!
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