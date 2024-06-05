Balayında acı son

Geçen hafta sonu Sivas'ta evlenen çift, balayı için Kapadokya'ya gitmişti. 21 yaşındaki gelin, eşinin doğum günü kutlaması sonrası otel odasında fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen de hayatını kaybetti.

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