15 Ocak 2022, Cumartesi
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Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın
Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.