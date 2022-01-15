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Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın

DHA
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Giriş: 15.01.2022 10:29
Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.
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