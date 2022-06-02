02 Haziran 2022, Perşembe
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Balat sahilde teknede yangın
Balat sahilde kıyıya bağlı bulunan 13.5 metrelik teknede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sahibi Ramazan Sertkara ve eşi son anda tekneden inerken, yangına itfaiye müdahale etti.