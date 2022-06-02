02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Balat sahilde teknede yangın

Balat sahilde teknede yangın

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2022 15:12
Balat sahilde kıyıya bağlı bulunan 13.5 metrelik teknede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sahibi Ramazan Sertkara ve eşi son anda tekneden inerken, yangına itfaiye müdahale etti.
Balat sahilde teknede yangın
Balat sahilde teknede yangın
Tarladan çıkan servet
Tarladan çıkan servet
Yol çöktü! İSKİ Borusu patladı
Yol çöktü! İSKİ Borusu patladı
11 milyon dolarlık korkunç tuzak!
11 milyon dolarlık korkunç tuzak!
Bebek’ten sonra Ümraniye’de ahlaksız görüntüler
Bebek'ten sonra Ümraniye'de ahlaksız görüntüler
Beylikdüzü’nde meydan dayağa!
Beylikdüzü'nde meydan dayağa!
Şaşkına çeviren olay! Yan yana çay içiyor
Şaşkına çeviren olay! Yan yana çay içiyor
Hemen yardıma koştu! O anlar kamerada
Hemen yardıma koştu! O anlar kamerada
Kocaeli’nde kaplumbağa operasyonu kamerada!
Kocaeli'nde kaplumbağa operasyonu kamerada!
Hız sınırları yükseltildi
Hız sınırları yükseltildi
İstanbul tahıl koridoru oluyor
İstanbul tahıl koridoru oluyor
Sokak savaş alanına döndü!
Sokak savaş alanına döndü!
Daha Fazla Video Göster