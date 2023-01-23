Balat artık çok daha renkli! Tarihi binalar rengarenk boyandı

İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat artık daha renkli. Çünkü tarihi binalar bakım onarım çalışması kapsamında rengarenk boyandı. Renkli Balat sokakları fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu.

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