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Balat artık çok daha renkli! Tarihi binalar rengarenk boyandı

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 10:57
İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat artık daha renkli. Çünkü tarihi binalar bakım onarım çalışması kapsamında rengarenk boyandı. Renkli Balat sokakları fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu.
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