Bal kabağının tarladan sofraya yolculuğu!

Hatay'ın coğrafi işaret tescilli bal kabağı hasadı yapıldı, kabak tatlı yapımı için birçok aşamadan geçti. A Haber ekibi, bal kabağı tatlısının yapım aşamalarını sizler için görüntüledi.

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