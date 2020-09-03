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Bal arısının zehri laboratuvarda meme kanseri hücrelerini bir saat içinde öldürdü

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Giriş: 03.09.2020 10:25
Güncelleme:03.09.2020 10:37
Avustralya'da Harry Perkins Tıp Araştırmaları Enstitüsünün yaptığı çalışmanın bulguları "Nature Precision Oncology" dergisinde yayımlandı. Bal arısının ana bileşeni "melitin" olan zehrinin laboratuvarda agresif meme kanseri hücrelerini bir saat içinde öldürdüğü tespit edildi.

Avustralya'da Harry Perkins Tıp Araştırmaları Enstitüsünün yaptığı çalışmanın bulguları "Nature Precision Oncology" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde 300'ün üzerinde bal ve yaban arısı zehri test edildi. Bal arısının ana bileşeni "melitin" olan zehrinin tek konsantrasyonunun, laboratuvarda agresif meme kanseri hücrelerini bir saat içinde öldürdüğü, bu esnada diğer hücrelere asgari ölçüde zarar verdiği görüldü.

TEK BAŞINA KANSER HÜCRESİNİN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Bilim insanları dozajın artırılması halinde ise toksisitenin (zehirlilik) yükseldiğine dikkati çekti. Uzmanlar ayrıca sentetik olarak da üretilebilen melitinin tek başına kanser hücresinin büyümesini engellediğini keşfetti.

"HEYECAN VERİCİ"

Keşif "heyecan verici" olarak nitelendirilirken, bilim insanları konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret etti. Arı zehrinin daha önce melanom gibi diğer türler açısından kanser karşıtı içeriklere sahip olduğu bulunmuştu.

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