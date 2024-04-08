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Baklavanın şekeri düştü! TSE baklava standartlarında değişikliğe gitti

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 08.04.2024 16:50
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) daha önce belirlediği baklavanın standardında değişikliğe giderek şeker oranını yüzde 35-45'ten yüzde 30-42'ye indirdi. Gelişmeyi A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan beslenme uzmanı Derya Zünbülcan değerlendirdi.
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Baklavanın şekeri düştü!
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