Bakkallar ve marketler saat 23'e kadar açık! Peki 24-25 Nisan tarihleri arasında bakkal ve marketler açık olacak mı? |Video

İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21'e kadar açık olmasına izin verdikleri bakkal ve marketlerin Ramazan ayının başlamasını gerekçe göstererek kadar bu süreyi saat 23'e kadar uzattı. İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu bu kadar sadece 21-22 Nisan tarihlerini kapsıyor bu tarihlerden sonra yine 21'de kapanacak. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-24 Nisan tarihler arasında da marketlerin saat 14'e kadar açık olacağı duyuruldu. Bakanlığın duyurusunda 24-25 Nisan tarihleri arasında ise bakkal ve marketlerin kapalı olacağı bir önceki hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında geçerli olan kısıtlamaların ayısının uygulanacağı duyuruldu. A Haber muhabiri Mahmut Keşan İstanbul'daki son durumu canlı yayında aktardı.

İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21'e kadar açık olmasına izin verdikleri bakkal ve marketlerin Ramazan ayının başlamasını gerekçe göstererek kadar bu süreyi saat 23'e kadar uzattı. İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu bu kadar sadece 21-22 Nisan tarihlerini kapsıyor bu tarihlerden sonra yine 21'de kapanacak. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-24 Nisan tarihler arasında da marketlerin saat 14'e kadar açık olacağı duyuruldu. Bakanlığın duyurusunda 24-25 Nisan tarihleri arasında ise bakkal ve marketlerin kapalı olacağı bir önceki hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında geçerli olan kısıtlamaların ayısının uygulanacağı duyuruldu.

A Haber muhabiri Mahmut Keşan İstanbul'daki son durumu canlı yayında aktardı.