Bakkal dolabından hırsızlık anı kamerada

Ankara’nın Kızılay ilçesinde organize şekilde hareket eden grup, dükkan sahibinin aklını karıştırdı. Müşteri gibi içeride gezerken, arkadaşının burnu aktı bahanesiyle gruptan 2 kişi dükkan sahibinden peçete isteyerek oyaladı. Diğer 2 kişi dükkan sahibi oyalanırken, birisi çanta ile dolabın önünü kapattı diğer arkadaşı dolaptan içecek çaldı. Daha önce de böyle vakaların yaşandığını bilen dükkan sahibi, içeri girenlerin bir şey satın almamasından şüphelendi. Dükkan sahibi, şüphelenmesinin üzerine kamera kayıtlarını izleyince soyulduğunu anladı. Dükkan sahibi, olayın ardından hırsızlık yapan gruptan şikayetçi olmadı.

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