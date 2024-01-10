10 Ocak 2024, Çarşamba
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Bakırköy'de şerit değiştirmek isterken trafik polisine çarptı
Bakırköy'de ani dönüş yapan otomobil sürücüsü, motosikletli trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.