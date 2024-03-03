Bakırköy’de sabah tartıştı; akşam ateş etti

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Evlek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde oto yıkama çalışanlarıyla bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında olay yerinden ayrılan şüpheli, akşam saatlerinde tekrar oto yıkamacıya gelerek hakaretler savurdu ardından da yanında bulunan silahla rastgele ateş etmeye başladı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ateş ettiği silahı da attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede olayda kullanılan silah ve 10 adet boş kovan bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.