03 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bakırköy'de sabah tartıştı; akşam ateş etti

Bakırköy'de sabah tartıştı; akşam ateş etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2024 14:04
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Evlek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde oto yıkama çalışanlarıyla bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında olay yerinden ayrılan şüpheli, akşam saatlerinde tekrar oto yıkamacıya gelerek hakaretler savurdu ardından da yanında bulunan silahla rastgele ateş etmeye başladı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ateş ettiği silahı da attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede olayda kullanılan silah ve 10 adet boş kovan bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bakırköy’de sabah tartıştı; akşam ateş etti
Bakırköy'de sabah tartıştı; akşam ateş etti
Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar
Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar
İETT şoförü ile yolcular arasında fazla yolcu aldın tartışmas
İETT şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışmas
Müslüm Baba” anısına
"Müslüm Baba” anısına
Nesli tehlikede! O ilimizde ortaya çıktılar
Nesli tehlikede! O ilimizde ortaya çıktılar
Tanzanya’nın vahşi doğasına yolculuk
Tanzanya’nın vahşi doğasına yolculuk
Çan akortçusu! Mesaileri otlayan sürüler için
Çan akortçusu! Mesaileri otlayan sürüler için
Sporcu çocuklar keşfediliyor! İşte yetenek avcısı öğretmenler
Sporcu çocuklar keşfediliyor! İşte yetenek avcısı öğretmenler
Nadir görülen hastalık! Ölüme yol açabiliyor
Nadir görülen hastalık! Ölüme yol açabiliyor
Hep birlikte Kur’an-ı Kerim okudular! Dinleyenleri mest etti
Hep birlikte Kur’an-ı Kerim okudular! Dinleyenleri mest etti
Sultangazi’de doğalgaz patlaması!
Sultangazi'de doğalgaz patlaması!
Tarih ve kültür şehri: Gaziantep
Tarih ve kültür şehri: Gaziantep
Daha Fazla Video Göster