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Bakırköy’de polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu

Bakırköy’de polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 11:12
Bakırköy'de kazaya müdahale edenn trafik polisi ekibine kontrolden çıkan İETT otobüsü çarptı. Trafik polisi Ogün Yürümez ne yazık ki olay yerinde şehit oldu.
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Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu
Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu
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