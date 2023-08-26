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Bakırköy'de pitbull dehşeti! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

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Giriş: 26.08.2023 16:22
Bakırköy'de bir iş merkezi önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Ahmet Donanmaoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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