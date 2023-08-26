26 Ağustos 2023, Cumartesi
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Bakırköy'de pitbull dehşeti! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı
Bakırköy'de bir iş merkezi önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Ahmet Donanmaoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.