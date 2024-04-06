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Bakırköy'de pazarda hırsızlık olayı bomba paniğine dönüştü

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Giriş: 06.04.2024 16:28
Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, 2 kadın, bir esnafın tezgahından ürün çalarken yakalandı. Şüpheliler yakalanınca bağırarak ortalığı birbirine kattı. Kadınlardan biri "bomba var" çığlını atınca bayram alışverişi için pazara gelenler büyük panikle kaçtı. Kızların yakalandığı ve vatandaşların izdihamla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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