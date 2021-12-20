20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bakırköy’de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı

Bakırköy’de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2021 09:49
Kaza, Bakırköy'de saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Fatih Günay, Rauf Orbay Caddesinden Yeşilköy istikametine giderken henüz bilinmen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüje çarptı ardından da savrularak yön tabelasında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri sürücü Günay'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası yön tabelası direğine asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esnafa hırsızlık şoku... Bu kadarı da pes dedirtti
Esnafa hırsızlık şoku... Bu kadarı da pes dedirtti
Sahte bürokrattan 2 milyon liralık vurgun
Sahte bürokrattan 2 milyon liralık vurgun
Karısını uyurken tüfekle vurarak öldürdü
Karısını uyurken tüfekle vurarak öldürdü
Bakırköy’de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı
Bakırköy’de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı
İzzet Altınmeşe’nın oğlu vefat etti
İzzet Altınmeşe'nın oğlu vefat etti
Bugün okullar tatil mi?
Bugün okullar tatil mi?
Dev piton bir anda boğazına dolandı! Hintli yılan büyücüsü gösteri yaparken dev piton bir anda saldırdı
Dev piton bir anda boğazına dolandı! Hintli yılan büyücüsü gösteri yaparken dev piton bir anda saldırdı
Eşi kalasla kovaladı!
Eşi kalasla kovaladı!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Yolcu minibüsü ateş topuna döndü
Yolcu minibüsü ateş topuna döndü
Ankara’da kar sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da kar sürücülere zor anlar yaşattı
Daha Fazla Video Göster