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Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 13:50
Güncelleme:30.10.2024 13:51
İstanbul Bakırköy'de bir İETT otobüsü 80 yaşındaki kadına çarptı. Sevinç Tuna isimli talihsiz kadın otobüsün altında kalırken, olay yerinde can verdi.
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