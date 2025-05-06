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Bakırköy’de Hıdırellez şenliği

Bakırköy'de Hıdırellez şenliği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 01:38
Yeşilköy Sahili'nde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez için yüzlerce mahalle sakini bir araya geldi. Şenlikte kimi katılımcılar şarkılar eşliğinde dans ederken, kimisi de kamp sandalyelerine oturarak gecenin keyfini çıkardı. Havanın kararmasıyla yakılan ateşin etrafında toplanan katılımcılar, dilek tutarak 3 kez ateşin üzerinden atladı.
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Bakırköy’de Hıdırellez şenliği
Bakırköy’de Hıdırellez şenliği
Bakırköy'de Hıdırellez şenliği
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