06 Mayıs 2025, Salı
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Bakırköy'de Hıdırellez şenliği
Yeşilköy Sahili'nde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez için yüzlerce mahalle sakini bir araya geldi. Şenlikte kimi katılımcılar şarkılar eşliğinde dans ederken, kimisi de kamp sandalyelerine oturarak gecenin keyfini çıkardı. Havanın kararmasıyla yakılan ateşin etrafında toplanan katılımcılar, dilek tutarak 3 kez ateşin üzerinden atladı.