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Bakırköy'de Feci kaza kamerada! Alkollü motosikletli taksiye çarparak takla attı: 2 yaralı

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Giriş: 10.03.2024 17:07
Güncelleme:10.03.2024 17:07
Bakırköy’de, arkasında oturan arkadaşıyla hızla ilerleyen motosikletli, durağın önünde bekleyen taksiye çarptı. Kaza nedeni ile savrulan iki kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.
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