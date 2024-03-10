Bakırköy'de Feci kaza kamerada! Alkollü motosikletli taksiye çarparak takla attı: 2 yaralı

Bakırköy’de, arkasında oturan arkadaşıyla hızla ilerleyen motosikletli, durağın önünde bekleyen taksiye çarptı. Kaza nedeni ile savrulan iki kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.