01 Şubat 2022, Salı
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Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği
Yenikapı - Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu'nda yangın paniği yaşandı. Metro vagonundan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken, metro seferlerinin normal şekilde devam ettiği öğrenildi.