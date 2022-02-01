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Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği

İHA
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Giriş: 01.02.2022 09:33
Güncelleme:01.02.2022 09:34
Yenikapı - Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu'nda yangın paniği yaşandı. Metro vagonundan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken, metro seferlerinin normal şekilde devam ettiği öğrenildi.
Bakırköy Metro İstasyonu’nda yangın paniği
Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği
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