Bakırköy Metro İstasyonu’nda yangın paniği

Yenikapı - Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu'nda yangın paniği yaşandı. Metro vagonundan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken, metro seferlerinin normal şekilde devam ettiği öğrenildi.