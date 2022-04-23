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Bakıra işlenen hayatlar... Cebelihan Bakırcılar Çarşısı'nda bir gün

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2022 17:09
Güncelleme:23.04.2022 17:09
İstanbul'un unutulmaya yüz tutan çarşılarında kısa bir gezintiye çıkacağız. Kapalıçarşı'nın içinde bir zamanlar çekiç sesleriyle inleyen Cebelihan Bakırcılar Çarşısına gideceğiz.
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