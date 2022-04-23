23 Nisan 2022, Cumartesi
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Bakıra işlenen hayatlar... Cebelihan Bakırcılar Çarşısı'nda bir gün
İstanbul'un unutulmaya yüz tutan çarşılarında kısa bir gezintiye çıkacağız. Kapalıçarşı'nın içinde bir zamanlar çekiç sesleriyle inleyen Cebelihan Bakırcılar Çarşısına gideceğiz.