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Bakır dövmekle geçen bir ömür

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.10.2021 18:52
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve Özden Kul'un görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.
Bakır dövmekle geçen bir ömür
Bakır dövmekle geçen bir ömür
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