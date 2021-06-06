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Bakın ne yaptı! Samsun'da film gibi kovalamaca sonrası şoke eden savunma...

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Giriş: 06.06.2021 18:39
Güncelleme:06.06.2021 19:51
Samsun'da "içinde silahlı şahıs var" ihbarı üzerine polisi alarma geçiren sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sivil, resmi, trafik ve motosikletli Yunus ekipleri tarafından aracın peşine düşen ekipler, film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonucunda şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın savunması ise şoke etti. İşte o anlar ve haberin ayrıntıları...

Samsun'da "içinde silahlı şahıs var" ihbarı üzerine polisin peşine düştüğü otomobil sürücüsü Tekkeköy ilçesindeki polis uygulama noktasında durmayarak şehir merkezine doğru kaçmaya başladı.

Samsun polisi şüpheli aracın peşine düştü. Sivil, resmi, trafik ve motosikletli Yunus ekipleri kaçan aracı yakalamak için seferber oldu. Polislere önce kendi can güvenliklerini sağlamaları konusunda telsiz anonsları ile uyarıda bulunuldu. Kovalama sonucu 29 yaşındaki O.K., peşinde olan polis ekiplerinin 'dur' ihtarlarına uymayarak kaçışını sürdürdü. Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi sitesine giden şahıs buradan daha sonra Atatürk Bulvarı'na çıkıp Samsun merkez istikametine kaçmayı sürdürdü.

O.K. idaresindeki 34 DIK 559 plakalı otomobil bütün ikaz ve uyarılarak rağmen Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Melihşah Sokak üzerine kadar geldi. Aracıyla kaçmaya devam eden O.K., önce park halindeki 55 AVG 84 plakalı otomobile çarpıp daha sonra de yine yol kenarında park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralı olarak ele geçen O.K., kelepçelenerek yere yatırılıp ambulans bekledi. Polis ekipleri de kaçan araçta arama yaptı.

ŞOKE EDEN SAVUNMA

Polisler tarafından ambulansa götürülen O.K., etrafındaki meraklı kalabalığa hitaben, "Ehliyetim yok o yüzden kaçtım. Bir şey yok yani. İki bira içtim, ehliyetim yok. Başka bir şey yok. Zaten çıkar kanımda" demesi dikkat çekti. O.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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