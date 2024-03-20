20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bakımsız araçların trafikte oluşturduğu riskler neler?

Bakımsız araçların trafikte oluşturduğu riskler neler?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 14:09
Güncelleme:20.03.2024 14:09
Konya'da dün meydana gelen ve 4 kadının hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 2 cumhuriyet savcısı ve bir cumhuriyet başsavcı vekili kazayı tüm detaylarıyla inceliyor. Bakımsız olan aracın muayene tarihinin de geçtiği öğrenildi. Peki bakımsız araçların trafikte oluşturduğu riskleri neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Enis Behiç Bayraktar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Selimiye Camii’nde restorasyon
Selimiye Camii'nde restorasyon
Meteoroloji haritayı güncelledi!
Meteoroloji haritayı güncelledi!
Bakımsız araç katliamı! Muayene tarihi...
Bakımsız araç katliamı! Muayene tarihi...
Avcılar’da yıkım sırasında korkutan an
Avcılar’da yıkım sırasında korkutan an
Antalya’da acı olay: 3 ay sonra askere gidecekti
Antalya'da acı olay: 3 ay sonra askere gidecekti
Osmaniye’de park halindeki araç alev alev yandı
Osmaniye’de park halindeki araç alev alev yandı
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı
Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı
Adana’da trafikte kadın kavgası kamerada!
Adana'da trafikte kadın kavgası kamerada!
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu
Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset!
Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset!
Esenyurt’ta direksiyon eğitmeni kazada hayatını kaybetti
Esenyurt’ta direksiyon eğitmeni kazada hayatını kaybetti
Zincirlikuyu’da metrobüse binemedim kavgası kamerada
Zincirlikuyu’da metrobüse binemedim kavgası kamerada
Daha Fazla Video Göster