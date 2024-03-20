Bakımsız araçların trafikte oluşturduğu riskler neler?

Konya'da dün meydana gelen ve 4 kadının hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 2 cumhuriyet savcısı ve bir cumhuriyet başsavcı vekili kazayı tüm detaylarıyla inceliyor. Bakımsız olan aracın muayene tarihinin de geçtiği öğrenildi. Peki bakımsız araçların trafikte oluşturduğu riskleri neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Enis Behiç Bayraktar değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN