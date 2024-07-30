Bakımı yapılmayan klimalar hastalığa yol açıyor! Klima bakımı nasıl yapılmalı?

Yaz ve kış aylarında sıklıkla kullanılan klimaların bakımı sağlık ve bütçe açısından oldukça önemli. Peki klima alırken nelere dikkat edilmeli? Bakımı nasıl yapılmalı? Yanıtlar haberimizde…

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